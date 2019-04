TAC’90 moet gepland kampioensfeest afblazen

Derde divisie Westlandia laat zege in tweede helft onnodig uit handen glippen

14 april In Oldenzaal had Westlandia halverwege de competitiebeurt tegen Quick’20 prima vooruitzichten op de dertiende zege van het seizoen met een 1-3 tussenstand. In de tweede helft gaven de Naaldwijkers echter niet thuis en moesten met 3-3 genoegen nemen. Quick’20 verzuimde vanaf elf meter 4-3 te maken.