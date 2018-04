Te Werve en FC 's-Gravenzande naar halve finale beker

Via doelpunten van Frank Broos en Martijn van Trigt (eigen doelpunt) kwam FC 's-Gravenzande op voorsprong tegen ROAC. Een treffer in het goede doel van Van Trigt was onvoldoende voor de 'Rippers'. De Westlanders zijn door de zege op ROAC (tweede klasse zondag) verzekerd van een plek in het KNVB-bekertoernooi van volgend seizoen.