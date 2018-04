Te Werve sluit roerige week af met nederlaag tegen ARC

Groothuizen 'Een uitgelezen kans om te laten zien dat ik er ben'

17:01 Voor zo veel publiek als afgelopen zondag in de Galgenwaard had hij nog niet eerder gespeeld, maar van plankenkoorts had Groothuizen geen last. ,,Al met al kan ik terugkijken op een mooi weekeinde", zegt de 21-jarige doelman.