Te Werve wipt EDO gemakkelijk uit de nacompetitie

Te Werve kwam voortvarend uit de startblokken. Na vijf minuten opende Kevin Sanchez Gómez de score. Jeffrey Spaans en Jaël Paas toonde zich niet scherp in de afwerking, waardoor het tot aan de laatste minuut van de eerste helft duurde voor Ismael Blackshaw de marge uitbreidde. Een tegenvaller voor de thuisploeg was het geblesseerd uitvallen van aanvoerder Zakaria Faloun.

De tweede helft was zeker aan de kant van Te Werve minder sprankelend. EDO, eerste periodekampioen in de tweede klasse A, was een half uur lang meer in balbezit en dreigender. Tot echte grote kansen leidde het overwicht niet. Bovendien stak doelman Kristian Stilting in goede vorm. Een benutte strafschop van Paas besliste een kwartier voor tijd de zeker niet hoogstaande wedstrijd.