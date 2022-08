Team van Haagse topamateurs speelt oefenduel in de geest van overleden Bright: ‘We zijn heel hecht’

Een vast element in het jaarritme van Tot Vriendschap Opgericht (TVO) is het AFA Cup toernooi in Alphen aan den Rijn. Sinds de eerste editie in 2016, groeide het in hoog tempo uit tot het grootste multiculturele elf tegen elf toernooi van Nederland. Ondanks dat het op het veld plaatsvindt, bevat het veel elementen uit het zaal- en straatvoetbal. En hoewel de verbroedering centraal staat, wil niemand verliezen. Je komt er topamateurs en zelfs (voormalig) profspelers uit het hele land tegen. TVO won het toernooi in 2018 en 2019, maar tegenwoordig is het team meer dan een gelegenheidsploeg.