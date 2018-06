TEC heeft weinig geheimen voor gehavend Scheveningen

Scheveningen speelt morgenavond op Houtrust het eerste duel met TEC voor een plek in de tweede divisie. Die ploeg heeft weinig geheimen voor de 'Schollenkoppen', die in de eerste ronde van de nacompetitie tegen Quick schade opliepen.

De gasten uit het Gelderse Tiel zijn geen onbekende voor Scheveningen. De ploegen speelden de afgelopen jaren vanwege een gemeenschappelijke sponsor oefenduels in de voorbereiding op het voetbalseizoen. Afgelopen augustus eindigde dat onderonsje in een 0-2 verlies.

,,Maar dat zegt heel weinig'', aldus Scheveningen-coach John Blok. ,,Dat ging niet om de punten en TEC heeft zich sindsdien nog versterkt.'' Zo kwam Sherwin Grot in de winterstop op huurbasis over van IJsselmeervogels. De aanvaller kwam in de tweede seizoenshelft tot drie doelpunten.

Verdediger Jordi van Kerkhof ruilde in de winter het Duitse TuRU Düsseldorf transfervrij in voor TEC, terwijl middenvelder Vinnie Vermeer op huurbasis overkwam van NAC Breda. Middenvelder Thijs van Hofwegen kwam in januari over van Jong FC Twente. Voormalig VVV'er Mouctar Jalloh sloot in september bij de selectie aan.

Scout

Blok stuurde vooruitlopend op het tweeluik met de Gelderse ploeg een scout naar de wedstrijd tussen VVSB en TEC (3-1), gespeeld in de een na laatste competitieronde van de tweede divisie. Via Koç kwam TEC nog wel op 0-1, maar de Noordwijkerhouters gingen alsnog met de overwinning aan de haal. In de nacompetitie was de nummer 16 van de tweede divisie met 1-2 en 1-0 wel te sterk voor Jong FC Volendam.

Het rapport met de sterke punten en zwaktes van TEC ligt al sinds 19 mei op het bureau van Blok, maar de trainer zit vooral met zijn eigen ploeg in de maag.

Net als in de competitie, toen er slecht werd gestart maar uiteindelijk een superseizoen werd gedraaid, kampt hij met personele problemen. Mitchell de Vlugt, Levi Schwiebbe, Peter Jungschläger en Samir el Moussaoui kampen met blessures, terwijl Barry Rog voor het heenduel is geschorst.