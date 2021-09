Terugkeer bij ADO om van te dromen voor Bourard: ‘Blij dat ik nu al mijn steentje heb kunnen bijdragen’

De 4-2 zege was ronduit verdiend. Alleen moest ADO Den Haag tegen een achterover leunend FC Eindhoven wel echt met man en macht op zoek naar de juiste combinatie om de code van de kluis te kraken. Helemaal nadat ze in de 38ste minuut op een 0-1 achterstand waren komen. Zoiets kan met veel geduld. Zoiets kan met een breekijzer. In dit geval klaarden de mannen van Ruud Brood de klus onder andere via een ‘Bosnian Bullet’.