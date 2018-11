Terugkeer Manuputty meevaller voor Voorschoten'97

Meevaller voor Voorschoten'97 is dat Jordy Manuputty zeker van de partij is. De middenvelder ontbrak een aantal weken vanwege een liesblessure, maar maakte in de verloren bekerwedstrijd tegen Quick 2 (0-1) zijn rentree. Met de aanvoerdersband om zijn arm zette de 24-jarige middenvelder negentig minuten lang direct weer de lijnen uit. Dat hij enkele weken niet had gespeeld, was hem niet aan te zien. ,,Nee, de vorm is er nog steeds", zegt hij. ,,Die is nooit weggeweest. Alleen conditioneel merk ik wel dat ik heb ingeleverd."