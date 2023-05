Tessa ter Sluis had mentale problemen en trok aan de bel: ‘Hulp zoeken is niet zwak, erover praten lucht op’

ADO schakelt door: Joris Mathijsen in beeld als technische man

Joris Mathijsen (43) is in beeld om de nieuwe technische man van ADO Den Haag te worden. De Haagse club kreeg eerder een ‘nee’ van Feyenoord-hoofdscout Mark Ruijl en zou daarom nu de voormalig technisch directeur van Willem II in het vizier hebben.