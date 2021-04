Tessa van Zijl (25) rijzende ster in Duitsland, maar bij Oranje nog een twijfelgeval: ‘Spannend of het gaat lukken’

Hoe bevalt jouw eerste seizoen in Dortmund?

,,Het gaat heel goed. Wij staan op de eerste plaats met uitzicht op het kampioenschap. Dat mogen we niet meer uit handen geven. Ik heb dit seizoen voor het eerst Champions League mogen spelen. Dat was gaaf om tegen zulke goede meiden te handballen. Een droom die uitkomt, zoals tegen Györ in Hongarije met topspeelster Stine Oftendal. De pech was wél, dat we pas geleden twee weken in quarantaine moesten na onze wedstrijd tegen concurrent Bietigheim. Een van hun speelsters had corona.”