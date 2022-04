Thom Wijnalda viert feest met twee hondstrouwe fans: ‘Ze waren er zelfs doordeweeks in Monnickendam’

HVV ligt op koers voor eerste kampioen­schap sinds 1978: ‘Er zijn veel parallel­len met het team van toen’

Een van de tradities van de ultieme traditieclub HVV is dat als ze promoveert, ze dat via een beslissingswedstrijd of de nacompetitie doet. Het laatste kampioenschap stamt alweer uit 1978. Door de klinkende 3-0 zege van gisteren blijft de ‘Koninklijke’ op pole position voor de eerste titel in 44 jaar.

