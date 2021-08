Thomas Verheydt is eindelijk spits van ADO Den Haag

Thomas Verheydt en ADO Den Haag, het was een incompleet verhaal. De spits, geboren in Den Haag en woonachtig in Zoetermeer, op zijn rug een tatoeage van een ooievaar, speelde aan het begin van zijn carrière al een aantal jaren in de jeugdopleiding van zijn favoriete club, maar brak er nooit door. ‘Een onafgemaakt hoofdstuk’, noemde hij het eind april in een interview in deze krant. Hij wilde maar wat graag alsnog voor zijn jeugdliefde uitkomen.