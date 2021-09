Thomas Verheydt jaagt met ADO tegen oude club op de eerste periodetitel: ‘Het wordt een heet avondje’

Als ADO twee keer wint is de kans op de periodeti­tel reëel: ‘Prachtig dat het bij de fans leeft’

23 september Tussen de overnamesoap door heeft ADO Den Haag de afgelopen wedstrijden stiekem heel goede zaken gedaan. Als het de komende twee wedstrijden wint en het bij de concurrenten even tegenzit, kan het team van Ruud Brood zomaar met de periodetitel aan de haal gaan. Vrijdag in het Cars Jeans Stadion is Roda JC de eerste opponent.