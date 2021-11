Thomas Verheydt scoort en helpt ADO tegen zijn oude club aan overwinning

Met een grote glimlach keken ze zondagochtend in Almere toe hoe Thomas Verheydt binnenkwam. De Haagse spits voelde zich zichtbaar meteen weer thuis in het Yanmar Stadion. En dat is niet zo gek. Verheydt was vorig seizoen en het seizoen daarvoor bijzonder succesvol in Flevoland. Dertig doelpunten maakte hij voor Almere City in de Keuken Kampioen Divisie. Hij is daarmee topscorer aller tijden in competitieverband.