Thomas Verheydt toont ook tegen NAC zijn topvorm, ADO-spits scoort voor zevende competitieduel op rij

Er staat de afgelopen weken geen maat op ADO Den Haag-spits Thomas Verheydt. Hij maakte elf doelpunten in de laatste acht officiële wedstrijden en scoorde in de laatste zeven Keuken Kampioen Divisie-duels. Tegen NAC (4-1 overwinning) zorgde Verheydt er met twee goals voor dat ADO de strijd om promotie naar de eredivisie na de winterstop met uitstekende papieren kan voortzetten.

Het rijtje begint steeds indrukwekkendere vormen aan te nemen. De serie van ADO Den Haag en parallel daaraan die van spits Thomas Verheydt. De Haagse club won thuis tegen NAC voor de zevende keer op een rij en in al die wedstrijden scoorde de aanvaller. In totaal maakte Verheydt negen competitietreffers in november en december en tussendoor loodste hij ADO in de beker ook nog met twee doelpunten naar de laatste zestien.

Met de blakende vorm waarin hij momenteel verkeert, stevent hij met rasse schreden af op zijn persoonlijk record. Nooit maakte hij meer dan twintig competitiedoelpunten in één seizoen. Nu staat Verheydt al op zestien. Zijn vijftiende van het seizoen maakte hij al in de elfde minuut. Een voorzet op maat van Vicente Besuijen kopte de Haagse spits van dichtbij eenvoudig binnen.

Zelfvertrouwen

In de achtste minuut van de tweede helft moest hij ADO nog een keer op voorsprong zetten. Nadat oud-ADO speler Thom Haye NAC in de 36ste minuut op gelijke hoogte had gebracht, benutte Verheydt een strafschop. Uit de manier waarop hij zijn penalty binnenschoot, bleek hoeveel zelfvertrouwen hij op dit moment heeft. Hij ramde de bal keihard in de kruising.

En zes minuten later stond Verheydt ook aan de basis van de 3-1. Uit een corner kopte hij de bal tegendraads richting de bovenhoek. NAC-keeper Nick Olij kon met zijn vingertoppen nog net redden, waarna Samy Bourard van dichtbij eenvoudig de rebound benutte. De Belgische middenvelder maakte vlak voor tijd ook nog de 4-1 na een mooie steekpass van Ricardo Kishna.

Recordhouder

Maar de man die afgelopen zomer transfervrij overkwam van Almere City drukte dus opnieuw nadrukkelijk zijn stempel op een overwinning van ADO. Doordat Verheydt nu in zeven competitiewedstrijden op een rij heeft gescoord, verbrak hij het record van Lex Schoenmaker bij de Haagse club. Maar veel belangrijker voor de ploeg van trainer Ruud Brood was de overwinning zelf.

Dat het zo overtuigend won van NAC, de ploeg die ADO eerder dit seizoen in Breda nog een fikse dreun gaf door het Haagse elftal met 3-0 te verslaan, zegt veel over de progressie die ze in Den Haag boeken. Want als je de puntenstraf wegdenkt, heeft alleen koploper FC Volendam een iets betere eerste seizoenshelft gehad dan ADO. Het zal Verheydt en zijn ploeggenoten nog meer vertrouwen geven richting het tweede gedeelte van de competitie, waarin de top-2 weer helemaal in beeld moet komen.

