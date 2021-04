Tim Krul weer op drempel van Premier League met Norwich: ‘Terugkeer naar ADO nu niet realistisch’

Het zal toch niet zo zijn dat de amateurs op 1 mei weer voetballen? ‘Het zorgt voor kriebels in de buik’

8 april De organisatie van het KNVB Haaglanden Voetbal Regio Toernooi staat al helemaal in de startblokken. In totaal hebben zich 67 standaardteams, vanaf de tweede divisie tot en met de vierde klasse, ingeschreven. Het is de bedoeling dat al die ploegen uit de Haagse regio (het Westland heeft z’n eigen Regio Cup) in de periode van begin mei tot en met eind juni tien wedstrijden (vijf thuis, vijf uit) gaan spelen. De KNVB stelt de scheidsrechters aan.