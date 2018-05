Tim Peters vrijgesproken, aanvaller kan spelen tegen Quick

Steemers: Het mooiste is als Quick nog hoop houdt

30 mei Voor Scheveningen-aanvaller Robert Steemers is het vanavond een bijzondere wedstrijd tegen stadgenoot Quick. De 27-jarige buitenspeler van de 'Schollenkoppen' speelde vier jaar in de jeugd van de 'Haantjes' en kwam tot één seizoen in het eerste elftal.