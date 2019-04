Timothy Derijck: ‘Winnen bij PSV is voor ADO altijd quasi onmogelijk’

Nog altijd voelt Timothy Derijck (31) hoe bijzonder die 0-1 in 2011 was. Al bijna veertig jaar had ADO niet meer bij PSV gewonnen. ,,En nu zal het nog wel even duren. Misschien lukt het wel nooit meer, al laat ik me graag verrassen", vertelt de nu voor KAA Gent uitkomende Belg.