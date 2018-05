Titel binnen handbereik voor KZ, maar promotie naar hoofdklasse nog niet

OvergangsklasseDe hockeyers van Klein Zwitserland werden vorig seizoen met overmacht kampioen in de eerste klasse B. De Haagse ploeg kan vanmiddag in de laatste speelronde van de reguliere competitie in de overgangsklasse B opnieuw de titel pakken. Een gelijkspel aan de Klatteweg tegen de nummer 3 Qui Vive (vorig jaar nog hoofdklasser) volstaat daarvoor.

,,We hadden dit niet verwacht. Het doel voor dit seizoen was in elk geval de promotieklasse (tenminste eerste zeven, red.) te halen'', aldus Wouter Rens van de 'Steenbokken'. ,,Het zou ook een soort degradatie zijn als we dat niet halen'', vervolgt de 29-jarige aanvoerder, die vorig seizoen terugkeerde op het oude nest.

Het bereiken van de nieuw te vormen promotieklasse (tussen de hoofdklasse en overgangsklasse in) was tegelijkertijd geen gemakkelijke opgave, aangezien het lang heel dicht bij elkaar zat in deze poule. KZ is nu zelfs al zeker van een plek bij de eerste twee ploegen, die recht geeft op het spelen van de play-offs voor een plek in de hoofdklasse. De kampioen promoveert dus niet rechtstreeks naar het hoogste niveau.