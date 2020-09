Tjeerd Westdijk keert eindelijk terug naar zijn geliefde HBS: ‘Soms zijn lelijke doelpunten nog lekkerder ook’

Voetbal Een vertrouwd gezicht: Schevenin­gen trapt competitie thuis af tegen Spakenburg

3 september Terwijl de lichten dimmen, verstomt het geroezemoes in de zaal. Dan schuiven de gordijnen opzij: seizoen 2020-2021 is daar! Tenminste, voor de tweede en derde divisie en hoofdklasse. De klassen daaronder beginnen over twee weken.