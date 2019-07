Tobias Visée gaat avontuur aan op internationaal cricketpodium: 'Een unieke kans'

Wielrennen Eindelijk winst in Westlands criterium voor Jason van Dale: 'Nu was ik de beste'

11 juli Zeven jaar lang jaagde Jason van Dalen vergeefs op een overwinning in een Westlands criterium. Gisteravond was het eindelijk prijs voor de 25-jarige wielrenner uit 's-Gravenzande. Van Dalen troefde Marino Noordam in de eindsprint van de 65ste Wielerronde van Maasdijk af.