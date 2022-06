Toen ik bij Oranjeplein 5-ESDO 4 als scheidsrechter debuteerde, stond Ben al geïnteresseerd langs de lijn

Gerry (78) is de oudste cricketer van Nederland: ‘Ik ga door tot ze vragen of ik er alsje­blieft mee ophoud’

Gerry Bots uit Leidschendam is 78 jaar and still going strong. Ze is niet alleen de oudste cricketer van Nederland, ze is zelfs de oudste sporter in een competitie op het hoogste niveau. En nog altijd zo fit als een hoentje. ,,Ik ga door tot ze zeggen: ‘Hou er alsjeblieft mee op.’”

21 mei