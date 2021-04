Toerclub Pijnacker zag talent van Demi Vollering (24) al snel: ‘Die sprint zat er vroeg in’

Demi Vollering op drempel van eerste grote overwin­ning: ‘Ik ben zeker niet te bescheiden’

20 april Tweede in de Brabantse Pijl en zondag opnieuw de op één na beste in de Amstel Gold Race. Met de benen en de vorm van Demi Vollering zit het dus goed. ,,Het is nu nog wachten op mijn eerste zege in een toonaangevende koers. Ik was in vijf dagen tijd twee keer erg dicht bij dat moment van glorie.”