Tom Bijen bezorgt Forum Sport zege in winderig duel der middenmoters

Forum Sport tegen Brielle. Het duel der middenmoters. Een mooi affiche vooraf, maar de forse wind op sportpark ’t Loo maakte normaal voetbal zaterdagmiddag onmogelijk. De thuisclub ging er voor rust het beste mee om. In de zevende minuut had de naar SVC’08 vertrekkende Jordy de Bruin zelfs de 1-0 op zijn schoen maar hij tikte de bal, ‘geholpen’ door de wind, over het doel. Ook Edoardo Saurwalt kreeg een levensgrote kans maar kopte de bal uit een voorzet van diezelfde De Bruin in de handen van Brielle-doelman Deshney Hoornweg. Een tweede mogelijkheid voor Saurwalt volgde in de blessuretijd van de eerste helft. Helaas belandde zijn schot, tot afgrijzen van trainer Bas Steffens, op de paal.