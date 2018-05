Tommie Steens hoopt met HVV tegen beter weten in

,,Vorig seizoen raakte ik na de winterstop tegen Charlois geblesseerd aan mijn enkel. Daar heb ik een half jaar mee doorgelopen. Dat wilde ik niet meer, vandaar dat ik in de voorbereiding heb aangegeven eerst volledig fit te willen worden. Sinds vorige maand draag ik een speciale enkelbrace en daarmee is de kans op zwikken sterk verkleind. Tijdens trainingen en wedstrijden voel ik mij weer heerlijk."

De 27-jarige Steens speelt zondag tegen RKDEO zijn 149ste wedstrijd in het shirt van de 'Kroonleeuwen'. Om geen nacompetitie tegen degradatie te hoeven spelen, moet HVV winnen en hopen dat Laakkwartier (tegen GDA) en Foreholte (tegen Alphen) punten verspelen. ,,De kans dat Foreholte tegen het gedegradeerde Alphen niet wint, lijkt klein. Als wij zelf weten te winnen, gaan we in elk geval met een goed gevoel aan de nacompetitie beginnen."

Ongeacht in welke klasse HVV komend seizoen uitkomt, de komst van André Wetzel als trainer staat vast. ,,Ik kijk erg uit naar het werken met een trainer die al zoveel heeft meegemaakt in zijn carrière. Mogelijk dat ik mij onder hem verder kan ontwikkelen als voetballer. Maar laten we ons de komende periode eerst maar eens richten op het ontlopen van degradatie. HVV heeft de voorbije jaren genoeg ervaring opgedaan in het spelen van nacompetitie. Dat geeft zeker vertrouwen voor een goede afloop."