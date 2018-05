Topaffiche op komst in nacompetitie: Quick versus Scheveningen

Brandon Robinson was de maker van de enige treffer in het slotduel in de derde divisie op zaterdag. Scheveningen was al zeker van de nacompetitie door het winnen van de tweede periode.



De wedstrijd tussen de twee Haagse topploegen is komende woensdag 30 mei al. Op sportpark Nieuw Hanenburg om 20.00 uur wordt er afgetrapt.