Tophandbal of niet, sportcomplex Quintus blijft gesloten: ‘Ik snap de beslissing, maar mijn hart huilt’

Aangeslagen vertelt John van der Valk, voorzitter van het overkoepelende stichtingsbestuur van Quintus, dat de sluiting van de sportaccommodatie in Kwintsheul hem aan het hart gaat. ,,Donderdag, kort voordat we het nieuws aan onze leden communiceerden, was ik zelf nog bij Quintus omdat ik al jaren onze jongste voetballertjes training geef. Sinterklaas was er met een aantal Pieten. Een perfect voorbeeld waarom Quintus zo belangrijk is”, zegt Van der Valk. ,,Het gaat er niet om wie het best presteert of wie het hardst schiet, maar om de sociale functie die Quintus al sinds de oprichting heeft.”