Topper tussen de doelpalen: Barbara Lorsheyd tikt 200 wedstrijden aan voor ADO

Hockey H­GC-aanvoerder Seve van Ass over de kans van Oranje tegen Pakistan: 'Op alles voorbereid'

24 oktober Het Nederlands mannen hockeyteam speelt komend weekeinde in Amsterdam twee allesbeslissende Olympische kwalificatiewedstrijden tegen Pakistan. HGC-aanvoerder Seve van Ass over zijn rol in Oranje en de kansen in het tweeluik.