Traditieclubs in hetzelfde schuitje: veel parallellen tussen de degradatiekandidaten ADO en Willem II

John Verhoek (ex-ADO) doet het goed in Duitsland: ‘In het begin was het geen pretje’

4 februari Terwijl ADO Den Haag in een degradatiestrijd is verwikkeld, heeft een voormalige spits van de Hagenaars de jacht op promotie geopend. John Verhoek heeft bij Hansa Rostock zijn draai gevonden en is met al zeven goals trefzeker. Duits voetbal doet hem goed, maar een terugkeer naar Nederland heeft hij zeker nog niet uit zijn hoofd gezet.