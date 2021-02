Trainen in tweetallen, is dat voldoende om je techniek op peil te houden? Richard Knopper test topamateurs

Al 100 dagen geen amateur­voet­bal: Dit zijn de dingen die we het meest missen

21 januari Forum Sport-Argon voor de competitie en voor de districtsbeker Hillegersberg-HBS voor de districtsbeker waren op dinsdag 13 oktober de laatste gespeelde wedstrijden. Sindsdien zitten we al honderd (!) dagen zonder voetbal. Een jubileum in mineur. Dat we desondanks vieren. Aan de hand van de dingen die we zo hard missen dat het pijn doet.