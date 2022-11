Trainer André Lourens na vier seizoenen weg bij SV Honselersdijk

Eersteklasser SV Honselersdijk en hoofdtrainer André Lourens hebben in goed overleg besloten om aan het einde van dit seizoen uit elkaar te gaan. Lourens, eerder hoofdtrainer bij Forum Sport en Voorschoten’97, is momenteel bezig aan zijn vierde seizoen bij de Westlanders.

In de eerste twee seizoenen van Lourens bij SV Honselersdijk werden door het coronavirus de competities niet uitgespeeld. Vorig seizoen won Lourens met zijn team de derde periodetitel in de eerste klasse en schreef hij clubgeschiedenis. In de nacompetitie om promotie naar de vierde divisie haalden de oranjehemden namelijk de halve finale.

‘Het meest trost zijn wij dat SV Honselerdijk haar eigen karakter, herkenbaarheid en werkwijze heeft behouden. De club is André hier heel dankbaar voor en wij gaan ervoor zorgen dat dit ook voor in de toekomst gewaarborgd wordt’, valt te lezen in het persbericht van de club.

Voor Lourens was het besluit om na vier seizoenen uit elkaar te gaan even slikken. De clubleiding nam geluiden uit de selectie in de overweging om afscheid van de huidige hoofdtrainer te nemen mee. Hiermee geconfronteerd, had Lourens daar begrip voor.

SV Honselersdijk staat na zes wedstrijden in de eerste klasse B op de elfde plek. Zaterdag wacht een uitwedstrijd nummer 13 VUC.

