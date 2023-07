TransferTalk ADO Den Haag | Breinburg vertrekt definitief, ook Noorse interesse voor Asante

Nieuwe ADO-trai­ner laat nog op zich wachten, toch mikt Mathijsen op promotie: ‘Geen seizoen laten lopen’

Niet teveel naar het verleden kijken en mede door te investeren komend seizoen vol voor promotie gaan. Joris Mathijsen laat er bij zijn eerste persmoment in dienst van ADO Den Haag geen misverstand over bestaan waar hij de club als technisch directeur naartoe wil brengen. ,,Voor de nieuwe trainer nemen we de tijd.”