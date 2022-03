Treedt talent Lucas (18) in de voetsporen van zijn ouders en HGC-iconen? ‘Hij is een ambitieus kereltje’

Gedurende hun rijke carrières spelen de ouders van jeugdinternational Lucas Veen lange tijd en met veel succes bij HGC. Hoewel de laatste jaren vooral actief bij Schaerweijde in hun woonplaats Zeist is vader Stephan Veen erelid bij de Haagse club en is moeder Suzan Veen-van der Wielen er lid van verdienste. En sinds een tijdje speelt hun zoon Lucas Veen ook bij de ‘Gazellen’. Zijn keuze voor HGC afgelopen zomer lijkt dan ook logisch. ,,Dat mijn ouders er hebben gehockeyd heeft eigenlijk niet een heel grote rol gespeeld. Het is wel erg leuk dat het zo is uitgepakt”, nuanceert Veen junior, die nog bij zijn vader en moeder thuis woont.