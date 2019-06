Triatleet Tom Oosterdijk wil revanche voor 'Hawaii'

In oktober kende de 25-jarige Tom Oosterdijk een dramatisch debuut tijdens het WK van de triathlonbond Ironman op Hawaii. De Haagse triatleet viel na 3,6 kilometer zwemen, 180 kilometer fietsen en 41,5 kilometer hardlopen 700 meter voor de finish flauw en belandde op de intensive care. Dit najaar wil hij revanche nemen.

,,De eerste stap daarvoor is me zondag in Cork opnieuw kwalificeren voor 'Hawaii'. Daarvoor moet ik minimaal tweede worden in mijn leeftijdscategorie (25 tot en met 29 jaar, red)", legt Oosterdijk uit.

De triatleet van RTC Den Haag heeft veel vertrouwen in een goede afloop in Ierland. ,,Ik noteer betere zwem-, fiets- en looptijden dan een jaar geleden. Daarnaast heb ik medische tests gedaan. Die heb ik allemaal goed doorstaan. Ik heb geen schade overgehouden aan mijn uitvallen in Hawaii. Ik werd bevangen door de hitte. Ik heb het daar mentaal wel langere tijd moeilijk mee gehad."

Van de warmte heeft hij in Cork in ieder geval geen last. ,, De weersvoorspellingen wijzen juist op lage temperaturen, maximaal 14 graden overdag, en regen. En de temperatuur van het zeewater ligt nog iets lager. Daardoor heb je een groter risico op onderkoeling.

,,Mogelijk kort de organisatie het zwemonderdeel in of wordt het helemaal afgeblazen. Dat horen de we pas op de wedstrijddag zelf. Ik houd er dus rekening mee dat de triatlon uiteindelijk een run-bike-run wordt."