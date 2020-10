Twee uur per week met Ton Boot in een lockdown lijkt mij voor politici een goed idee

Premier Rutte en minister De Jonge erkenden vorige week schoorvoetend dat er in de corona-aanpak fouten waren gemaakt. Zij gaven toe dat het kabinetsbeleid tekort was geschoten en de communicatie vanaf het Binnenhof veel duidelijker had moeten zijn. Ook hadden de twee politieke kopstukken het ongedisciplineerde gedrag van veel Nederlanders verkeerd ingeschat, terwijl de maatregelen die zij na de zomer uitvaardigden harder en consequenter hadden moeten zijn.