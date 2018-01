Uniek contract voor loyale Zwinkels

Met dertien dienstjaren bij ADO is doelman Robert Zwinkels de meest loyale speler uit eredivisie. In Den Haag ligt daarom nu een contract voor onbepaalde tijd voor hem klaar.

Door Wietse Dijkstra



Een leven lang bij ADO? Het zou voor de 34-jarige Robert Zwinkels zo maar kunnen. De Hagernaars willen hun trouwe doelman na zijn actieve loopbaan graag voor de club behouden. In welke rol moet nog worden bepaald. Dat is ook van later zorg. ,,Want ik wil nog zeker een paar jaar lekker voetballen’’, zegt Zwinkels. ,,Twee, drie of misschien wel vier jaar. Net hoeveel er in de tank zit. Ik voel me nog hartstikke fit.’’



Normaal gesproken zou Zwinkels zijn aflopende contract bij ADO al lang hebben verlengd. Maar juridisch heeft de nieuwe verbintenis nogal wat haken en ogen. Volgens de cao voor contractspelers (zie kader) kan de doelman na twaalf dienstjaren namelijk niet meer tekenen voor bepaalde tijd, zoals gebruikelijk is in het betaalde voetbal. Zwinkels maakt zelfs al dertien jaar deel uit van de ADO-selectie, maar had in zijn eerste seizoen (2005-2006) nog geen contract.

Quote Wat als hij straks 51 is en nog steeds wil keepen? Jeffrey van As ,,De advocaten zijn er mee bezig’’, aldus Zwinkels, die ervan uitgaat dat beide partijen elkaar op korte termijn zullen vinden. ,,Als het rond komt, ben ik daar heel blij mee, maar ik moet nog even een slag om de arm houden. De intentie is sowieso aanwezig. De gesprekken zijn ook goed verlopen, alleen is het een wat moeilijker verhaal dan met een tijdelijk contract. Het is ook een unieke situatie. Daarom duurt het ook wat langer.’’

Zwinkels krijgt hoe dan ook de garantie dat hij voorlopig kan blijven keepen in Den Haag. ,,Maar er moet in het nieuwe contract wel een bepaalde passage worden opgenomen’’, zegt ADO’s manager voetbalzaken Jeffrey van As.

Volledig scherm Robert Zwinkels. © Pro Shots ,,Wat als hij straks 51 is en nog steeds wil keepen? We gaan dus wel een evaluatiemoment afspreken. De komende twee jaar is Robert sowieso één van de drie keepers van ADO. Ergens in 2020 moeten we dan kijken of we er nog een jaar aan vast plakken. Hopelijk komt het een dezer weken voor elkaar. Het moet op de juiste manier papier komen voor beide partijen zodat het kan voor de wet.’’



Ook Zwinkels realiseert zich dat de nieuwe afspraken voor iedereen helder moeten zijn. ,,De club kan op een bepaald punt ook zeggen ‘we willen niet meer met je door als voetballer’ terwijl ik dat wel wil. Je moet er goed over nadenken hoe dat wordt vastgelegd.’’

En dan is er nog de vraag wat hij na zijn actieve loopbaan bij ADO precies gaat doen. ,,Als hij straks stopt als hij 36, 37 of 38 is, zou hij eigenlijk eerst een jaar in de keuken moeten kijken bij de club’’, zegt Van As. ,,Je moet er dan achter komen waar je interesse ligt en waar je geschikt voor bent. Dat heb ik bij mezelf ook zo ervaren toen ik stopte. Misschien wil hij verder als keeperstrainer, iets medisch of in een commerciële functie. Dat is best moeilijk.’’

Zwinkels heeft nog even de tijd om daarover na te denken. Voorlopig richt hij zich op de hervatting van de competitie, zaterdag tegen VVV. ,,Een mooie kans om goed uit de starblokken te komen’’, zegt de doelman. ,,We hebben in Turkije een goede basis kunnen leggen voor de tweede seizoenshelft. Van mij mogen ze naar Den Haag toe komen.’’