United Vansen haalt keihard uit naar ADO-bestuur en vraagt Reijntjes en Van Steenis op te stappen

De Chinese eigenaar van ADO Den Haag is met een keiharde statement naar buiten gekomen over de situatie bij de club. United Vansen, sinds 2014 grootaandeelhouder, spreekt van een enorm probleem in de structuur van de club en wil dat interim-directeur Edwin Reijntjes en Frans van Steenis, voorzitter van de raad van commissarissen, opstappen.

,,In de afgelopen jaren hebben we veel problemen gehad”, schrijft UVS in het statement. ,,Niet met de spelers, trainers, fans of het management. Maar wel met de minderheidsaandeelhouders en de raad van commissarissen. Die problemen hebben we nu nog steeds en de situatie loopt meer en meer uit de hand.”

Het aanstellen van Reijntjes als opvolger van Mohammed Hamdi was tegen de wil van UVS. Op de achtergrond heeft de Chinese eigenaar Hamdi gevraagd of hij zijn ontslag wil intrekken en zijn werk als algemeen directeur in ieder geval wil voortzetten totdat de aandelen overgedragen zijn.

Dubieuze rol

Ook heeft UVS Frans van Steenis verzocht om te vertrekken als voorzitter van de raad van commissarissen. Volgens de grootaandeelhouder zou Van Steenis eind april ontslagen worden, omdat hij een dubieuze rol zou hebben gespeeld bij het overnameproces tot nu toe.

,,Hij heeft er veel aan gedaan om het verkoopproces te frustreren”, schrijft UVS. ,,De vergadering waarin hij ontslagen zou worden is op het laatste moment afgeblazen, omdat Van Steenis meerdere beloftes deed die de afronding van het verkoopproces zouden ondersteunen. Die beloftes is hij niet nagekomen, waardoor wij een onderzoek gaan starten om te kijken of we actie kunnen ondernemen tegen hem. We hopen ook dat Van Steenis zelf opstapt, om deze vernedering te voorkomen.”

