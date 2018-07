Vader Paul van Ass als coach en zoon Seve als speler terug bij HGC

update Bram Tankink eerste renner in Profronde Westland

12:45 De Tour de France is in volle gang en dat betekent dat de organisatie van de Profronde Westland in Wateringen ook alweer volop bezig is om renners te strikken die op 2 augustus aan de start staan aan de Kerklaan. Bram Tankink is als eerste vastgelegd.