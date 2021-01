Valerie van Roon haalt vanuit het niets olympische limiet: ‘Ik dacht: klopt dat scorebord wel?’

De Boer en Van Roon plaatsen zich voor Spelen

3 december Thom de Boer heeft zich op de 50 meter vrije slag verzekerd van deelname aan de Olympische Spelen. In de ochtendsessie van het olympisch kwalificatietoernooi in Rotterdam bracht hij het Nederlands record op 21,74 seconden. Ook met zijn tijd in de finale (21,75) bleef hij in de avond ruim onder de olympische limiet. Die staat op 21,91. Het oude record stond op naam van Jesse Puts: 21,82.