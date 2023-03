Valto schrijft clubgeschiedenis en promoveert naar de hoofdklasse: ‘Maar de kers op de taart komt nog’

Het was zaterdagavond groot feest in het clubhuis van Valto. De hoofdmacht van de Lierse korfbalvereniging was door de zege tegen Tilburg (21-22) namelijk ongeslagen het kampioenschap in de overgangsklasse D van het zaalkorfbal geworden. En dat werd groots gevierd. Mede omdat de oranjehemden voor het eerst in de clubhistorie in de hoofdklasse gaan acteren.

Kampioensstress

,,Het was een gekke dag gisteren”, blikte coach Mark Tissink, ‘herstellend’ van een kampioenskatertje, terug. ,,Alles was in gereedheid gebracht om het kampioensfeest te gaan vieren, maar er moest eerst nog wel van Tilburg worden gewonnen. En dat ging niet zonder slag of stoot. Pas bij 19-18 kwamen wij voor het eerst op voorsprong, nadat wij daarvoor, waarschijnlijk door de kampioensstress, slecht speelden. Vlak voor tijd schoot Thom Voskamp ons, onder toeziend oog van een grote supportersschare, naar het kampioenschap. Bij terugkomst in De Lier werden wij groots onthaald. Mooi om mee te maken. En zeker een mooie dag voor de club Valto. Wij zijn klaar voor de hoofdklasse.”

Volledig scherm Valto-coach Mark Tissink © Frank van Leeuwen

Toch is het seizoen voor de Lierenaren nog lang niet ten einde. ,,Eerst de zaalcompetitie ongeslagen afsluiten en dan volle bak richting de veldcompetitie”, zegt Tissink vastberaden. ,,Want ook daar staan we er uitstekend voor. Ik weet ook niet meer wat verliezen is. Op één gelijkspel na hebben wij zowel op het veld als in de zaal alles gewonnen. Als coach van Valto ben ik al trots op mijn staf en mijn spelers, maar de kers op de taart moet nog komen.”

