Van afdankertje bij Spaanse selectie naar topscorer in de hoofdklasse: Lola Riera is niet te stoppen bij HGC

Bij DHC is het scherven rapen na grootste nederlaag in de clubhisto­rie: ‘Van vroeger is niks meer over’

Het roemruchte DHC verkeert in zwaar weer. De Delftenaren staan in de eerste klasse puntloos onderaan en na de ongekende oorwassing (13-0) bij SV Nootdorp van afgelopen weekend is het meer dan ooit scherven rapen aan de Brasserskade. ,,Vroeger kreeg je een pak slaag en was je bang om weggespeeld te worden door DHC. Daar is niets meer van over.”

31 oktober