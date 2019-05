Van angst voor degradatie naar hoop op play-offs voor ADO

,,Het zou een cadeautje zijn als dat gebeurt", zegt Pascal Bosschaart op nuchtere toon. De voormalige speler van onder andere ADO en Feyenoord kijkt met Rotterdamse nuchterheid naar de Haagse droom. ,,Je kunt wel over de play-offs fantaseren, maar als je nog zes punten nodig hebt om ze te halen en je speelt nog uit tegen Feyenoord, is de kans dat het lukt heel erg klein." Toch maakt Bosschaart geen korte metten met het bovenstaande scenario. ,,Er is altijd kans. Een wedstrijd in een uitverkochte Kuip is heel mooi voor de spelers van ADO. Ze zullen extra gemotiveerd zijn. Ze moeten er vol voor gaan om het feestje van Feyenoord te blokkeren.”



En juist Bosschaart heeft al eens bewezen dat het Haagse mijmeren over play-offwonderen nooit te gek hoeft te zijn. Hijzelf was in 2011 immers één van de hoofdrolspelers in een bizar scenario. Hij kwam in de finale van de nacompetitie om Europees voetbal in het veld op het moment dat zijn ADO een 5-1 overwinning in Den Haag volledig had weggegeven. FC Groningen stond in de return met 5-1 voor toen ADO door een rode kaart van Mitchell Piqué alsnog naast plaatsing voor de Europa League leek te grijpen. ,,Dat was een geweldige ervaring", blikt Bosschaart terug. ,,Met tien man hebben we in de verlenging de boel dicht kunnen houden, waarna we na strafschoppen alsnog wonnen. Alles viel dat jaar op z'n plek, met dat tweeluik tegen FC Groningen als hoogtepunt. Ik heb dat jaar gemerkt dat het halen van de play-offs echt een hoofdprijs voor ADO is.”



Zolang ADO in theorie nog kans maakt op die hoofdprijs, mag er in Den Haag nog gedroomd worden. En dat terwijl er begin vorige maand nog gevreesd werd voor degradatie.