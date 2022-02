Van bijna-stunt tegen Federer tot roemloze aftocht in kwalificaties; Robin Haase geniet nog steeds van Ahoy

2004, de eerste keer Ahoy

Het is voor Robin Haase op ‘s lands grootste en oudste toernooi allemaal op zaterdag 14 februari 2004 begonnen. Hij debuteert op 16-jarige leeftijd in het kwalificatietoernooi tegen de ervaren Italiaan Stefano Pescosolido. De geboren Hagenaar ontvangt veel complimenten, maar blijft met lege handen achter. ,,Ik had matchpoints”, herinnert Haase zich. ,,Dat weet ik allemaal nog goed, want in die partij had mijn tegenstander een waarschuwing moéten krijgen. Ik stond écht in mijn recht. Als ik die partij had gewonnen, was ik later misschien wel in het hoofdtoernooi gekomen.”