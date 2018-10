Van Boekel fluit ADO, thuisduel voor Voorburger Cantineau

Naast de assistenten Cristian Dobre en Nicky Siebert krijgt de Limburgse oud-profvoetballer zaterdagavond in het stadion hulp van vierde official Luca Cantineau (foto). Voor hem is het een thuiswedstrijd, de veelbelovende 24-jarige leidsman komt uit Voorburg. Vanuit Zeist kijkt Ingmar Oostrom als VAR mee met Van Boekel.