Van de Velde: Van brons op het zand naar degradatiekraker met Inter

Voor Inter Rijswijk is het te hopen dat Van de Velde het met schoenen aan net zo goed gaat doen als afgelopen weekeinde in het zand. Samen met zijn vaste beachvolleybalpartner Dirk Boehle veroverde hij het brons, nadat ze in de halve finale verloren van een ander Haags team: Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen.



,,We waren echt superblij met de bronzen medaille. We toonden aan dat hard knokken wordt beloond. Met deze prestatie laten we zien dat we echt het derde team van Nederland zijn. We horen horen dus op het EK in juni. We zijn gretig. Ik combineer het hele seizoen beach- en zaalvolleybal al, maar na een World Tour is het wel even lastig om te schakelen."