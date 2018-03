Van Duinen: Ik vind het juist jammer dat ik deze wedstrijd mis

Een uitleg die hier en daar wordt betwist, aangezien de Hagenees vrijdagavond uitgerekend het duel met jeugdliefde ADO mist. ,,Ik heb het echt niet verzonnen. Dan had ik wel de hele tijd hier in het zonnetje gezeten, in plaats van in het krachthonk. Ik had al meerdere weken last van mijn heupen en tijdens de wedstrijd tegen VVV ook weer. Aangezien ik op scherp stond en er nog zeven wedstrijden te gaan zijn, achtte ik de kans groot dat die vijfde gele kaart toch wel zou komen. Het leek me beter om hem direct te pakken, zodat ik in de laatste zes duels weer kan knallen. ADO had er niets mee te maken. Ik vind het juist jammer dat ik deze wedstrijd mis. Hierna is er bovendien een interlandweekeinde, dus het duurt helaas nog even voordat ik weer kan spelen.''