Van het ‘hakje van Hansen’ tot Excelsior-trauma: de meest memorabele momenten van 15 jaar Forepark

ADO Den Haag-Excelsior

Bij veel ADO-fans hoef je met het bespreken van deze wedstrijd nog steeds niet aan te komen. De wond is nog te diep en te vers. Maar vroeg of laat moet de verwerking toch beginnen. Schreef Guus Meeuwis over dit duel een lied, zou hij zingen ‘Het was een wedstrijd, die je normaal alleen in films ziet’. Maar dan wel minstens zeven films. Zondag 29 mei 2022, de finale van de play-offs in de Keuken Divisie. Tot de 78ste minuut stond de ploeg van Giovanni Franken 3-0 voor, maar toen liet het Excelsior langszij komen. In de verlenging scoorde ADO. Maar de Rotterdammers ook. Waarna zij de strafschoppenreeks het best uitvoerden.