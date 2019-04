Van Lochem houdt geen ernstige schade over aan vervelende botsing

,,De hoofdpijn valt mee. Gelukkig heb ik een hard hoofd’', aldus Van Lochem maandag vanaf zijn werk. ,,Hij raakte bij een kopduel mijn achterhoofd. Ik was groggy, maar kon vrij snel weer verder. Het was wel duidelijk dat hij er minder goed bij lag en al snel werd een ambulance gebeld.’'

De behandeling van Blesgraaf nam dusdanig veel tijd in beslag dat scheidsrechter Björn Erkens besloot de wedstrijd tijdelijk te staken. Na een halfuur meldden de spelers van Alphense Boys en RKAVV zich weer op het veld om, na een korte warming-up, de wedstrijd te hervatten. ,,Het was nog wel even de vraag of de wedstrijd überhaupt zou worden hervat.’'

Van Lochem scoorde een week eerder bij zijn basisdebuut voor RKAVV eenmaal tegen De Meern (3-1 winst) en kon afgelopen zondag opnieuw rekenen op een basisplek. ,,We hebben er in het laatste half uur alles aan gedaan om de achterstand om te draaien’', aldus Van Lochem, die het duel wel uitspeelde. ,,We hebben in de slotfase nog flink wat kansen gehad om een doelpunt te maken, maar waren niet scherp genoeg. Een gelijkspel was verdiend geweest.’'