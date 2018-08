Van Pagee ziet niveau beachtennissers hard groeien

Tim van Pagee is samen met Arend van Triest met het bedrijf Beach Tennis Nederland de drijvende kracht achter het tennissen op het zand. De uit Pijnacker afkomstige tennisser kijkt met trots naar de zestien tennisbanen die in Scheveningen klaarliggen. ,,Wij werken nauw samen met tennisbond KNLTB, waarmee we elke veertien dagen op het bondsbureau overleggen. Tot en met zondag komen in drie dagen tijd ruim honderd spelers in actie. Wereldwijd is het dames- en herendubbelspel in deze sport van oudsher de belangrijkste categorie. In Nederland is aan de varianten single en gemengd een stijgende behoefte."