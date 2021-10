Van Rheenen (35) ‘piept en kraakt’, maar wil het kunststukje van Feyenoord met Oliveo herhalen

Even terug naar 2013. Hoofdklasser SC Feyenoord stapt over van het zondag- naar zaterdagvoetbal, iets dat op dat moment nog vrij uniek is. Het gevolg: het eerste elftal van de amateurtak van Feyenoord moet op zaterdag in de vierde klasse beginnen. Tim van Rheenen maakt het als selectiespeler van dichtbij mee. ,,Wel met de ambitie om direct een aantal keer te promoveren. Dat lukte, we liepen fluitend door de competities heen. Het elftal was fenomenaal goed”, zegt de Pijnackernaar.